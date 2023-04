Tag der offenen Tür in der Musikschule

Musizierinsel - Tage der offenen Tür Lust am aktiven Musizieren wecken. Wie jedes Jahr findet die beliebte Musizierinsel der Schule für Musik und Tanz im mittlerenTaubertal e.V. auch im Schuljahr 2022/23 wieder statt.

An diesem Tag bietet die Musikschule Musik zum Anfassen, d.h. unter fachlicher Anleitung der Lehrer sämtliche Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden, auszuprobieren undeinen kleinen Einblick in die instrumentale Ausbildung zu bekommen. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Schnupperstunde zu vereinbaren und sich auf unserer Homepage die Instrumentenvorstellung online anzuschauen. Wir laden Sie für diesen besonderen Tag am Freitag, den 12. Juli 2023 von 17 – 19 Uhr in die Musikschule nach Lauda ein, Becksteinerstr. 45. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die Interesse an Musik und am Erlernen eines Instruments haben und sich das einmal aus der Nähe anschauen und ausprobieren wollen. Das Angebot ist aber auch für neugierige Erwachsene interessant, denn zum aktivenMusizieren ist es nie zu spät.

Der Tag der offenen Tür bietet jedem Musikinteressierten die Gelegenheit, Lehrer der Musikschulepersönlich kennenzulernen und sich die Welt des Instrumentalunterrichts in Ruhe anzuschauen bzw. aktiv zu erfahren. Anmeldungen für das kommende Schuljahr werden dort ebenfalls angenommen; weitere Informationen über den Unterricht und die Musikschule sind unter www.musikschulelauda.de zu finden.