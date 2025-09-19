Zwischen Elektrospinning, Organ-on-Chip und Nanoanalytik: Einblicke in die anwendungsorientierte Forschung am NMI. Mit Führungen durch die Labore, Mitmach-Aktionen und Infoständen. Spannende Themen für neugierige Köpfe!

Was ist eigentlich Elektrospinning? Wie kann man Organe auf einem Chip züchten? Und wie misst man elektrische Impulse in einer Zelle? Beim Tag der offenen Tür am 19. September 2025 (13 bis 17 Uhr) bieten wir zahlreiche Einblicke in die vielfältige Arbeit am NMI Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut.

Bei den Führungen gibt es Zugang zu den Laboren und spannende Fakten zu hochpräzisen 3D-Druckern, feinsten Elektronenmikroskopen und zur Frage, warum in manchen Reinräumen das Licht gelb ist. An den Info-Ständen gibt es derweil verschiedene Aktionen zum Mitmachen sowie ein Ratespiel. Auch für Essen und Getränke wird gesorgt sein.

Das NMI wurde vor 40 Jahren gegründet und ist seither ein Forschungsinstitut, das sich der anwendungsorientierten Forschung verschrieben hat. Unser Anspruch: Ergebnisse der Grundlagenforschung in praktische Anwendung zu überführen.