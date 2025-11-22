Die Bernd-Blindow-Schulen in Heilbronn laden zum nächsten Tag der offenen Tür ein. Schüler:innen mit dem Realschulabschluss, FH-Reife oder Abitur, Interesse an medizinischen Themen und Biologie sowie Spaß am Umgang mit Menschen sollten sich den Termin vormerken und die Ausbildungen aus dem Gesundheitsbereich kennenlernen. Die zugehörige DIPLOMA Hochschule bietet ausbildungsbegleitende Studienmöglichkeiten an. Seit 2008 wird in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA) ausgebildet. Logopädie und PTA sind mittlerweile schulgeldfrei, bei den anderen zwei Angeboten wird ein kleines Schulgeld erhoben. Beginn der dreijährigen Ausbildungen (bzw. 2,5 Jahre für PTA) ist jährlich im September. Anmeldungen sind jederzeit möglich. Nur die Physiotherapie startet auch im Februar, es sind noch Plätze frei.