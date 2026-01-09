Tag der offenen Tür

bis

Jugendmusikschule Balingen Jakob-Beutter-Str. 14, 72336 Balingen

Tag der offenen Tür an der Jugendmusikschule Balingen.

Am Samstag, 07.02.2026 steht Dir bei unserem Tag der offenen Tür nicht nur eine, sondern alle unsere Türen offen und natürlich auch sämtliche Instrumente zum Ausprobieren bereit. 

Unsere qualifizierten Lehrkräfte stehen Dir dabei mit Rat und Tat zur Seite und helfen auch Dir, Dein Lieblingsinstrument zu finden. Komm vorbei und werde ein Teil unserer Musikschule!

bis
