Tag der offenen Tür

Das große Streicherensemble eröffnet um 9:30 Uhr im Spitalhof, gefolgt von den Chören und von Saxophon-, Querflöten-, Klarinetten-, Gitarren-, Blechbläser- und Blockflötenensembles.

Auch Gesangs-, Schlagzeug- und Klavierschüler*innen zeigen ihr Können und mit Musik zum Leben und dem Peter-Rosegger-Projekt stehen inklusive Ensembles auf der Bühne. Ab 10:00 Uhr informieren die Fachlehrkräfte in den umliegenden Unterrichtsgebäuden. Sie helfen bei der Entscheidung für ein Instrument oder beraten zur Teilnahme an Ensembles, Bands, Chören oder dem Creative Lab. Dazu präsentieren sich die Instrumental- und Gesangsklassen, von Anfängern bis zu fortgeschrittenen Schülern*innen. Eine Geigenbaufirma zeigt und erklärt die Herstellung von Streichinstrumenten.