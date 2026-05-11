Tag der offenen Tür

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Heimatmuseum Dettingen Metzinger Straße 27, 72581 Dettingen an der Erms

Zur Jahresmitte lädt das Heimatmuseum zum stets informativen Besuch des Handwerkerhauses ein. 

Zum kulinarischen Genuss zählen die köstlichen Rahmkuchen aus dem Backhäusle. Die Schmiede lockt, Dettingens alte Schuluhr ist zu bestaunen und von der Kunst der Handarbeit zeugt eine umfassende Ausstellung. Kaffee und Kuchengenuss runden den Besuch ab und wie immer wartet das Museumsteam mit Überraschungen auf.

Info

Heimatmuseum Dettingen Metzinger Straße 27, 72581 Dettingen an der Erms
Freizeit & Erholung
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