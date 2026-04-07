Instrumente kennenlernen und ausprobieren. Lehrkräfte kennenlernen.
Die Musikschule lädt alle Pfullinger Bürgerinnen und Bürger zum Tag der offenen Tür ein.
Info
Musikschule Pfullingen Schloss-Straße 22, 72793 Pfullingen
Freizeit & Erholung
bis
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Die Musikschule lädt alle Pfullinger Bürgerinnen und Bürger zum Tag der offenen Tür ein.
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