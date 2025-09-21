Tag der offenen Türe DRK Mosbach

Der DRK-Kreisverband Mosbach stellt sich anlässlich des Jubiläums 150 Jahre Rotes Kreuz in Mosbach der Öffentlichkeit vor.

Wie läuft eine Rettung aus einem Unfallfahrzeug ab? Wie werden Personen aus oberen Stockwerken gerettet? Wie geht Reanimation? Das wird bei Schauübungen mit Partnern wie Feuerwehr, DLRG und THW gezeigt. Auch Vorführungen der Rettungshundestaffel finden statt. Daneben gibt es Aktionen für Kinder. Für Bewirtung ist gesorgt.