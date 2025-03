Tag der offenen Türen in der Alten Seegrasspinnerei

Wie jedes Jahr am verkaufsoffenen Sonntag zum Osternestlesmarkt schließt sich der Trägerverein Freies Kinderhaus an und öffnet ebenfalls seine vielen Türen in der Alten Seegrasspinnerei. Auch die Mieter und Mieterinnen in den oberen Stockwerken im „Kontorhaus“ und in der „Fabrikation“ sind anwesend und laden in ihre Büros, Beratungsräume und Ateliers ein. Die Kinder-Kultur-Werkstatt ist an diesem Tag offen für Alle und wird von den KiTas des Trägervereins Freies Kinderhaus für Mitmach-Angebote genutzt. Dabei können Kinder wie Eltern mitwirken.

Der Tag der Offenen Türen beginnt bereits ab 11 Uhr mit einer Führung durch das Gelände.

Die Alte Seegrasspinnerei befindet sich in Nürtingen in der Plochinger Straße 14, ganz in der Nähe des Bahnhofs. Es wird darauf hingewiesen, dass die Parkplätze für Autos begrenzt sind, da eine Baustelle den Raum verengt. Auch werden die Fahrradparkplätze auf den Parkplatz verlegt, da im vorderen Bereich ein Infostand sein wird, in dem Vertreter des Vorstands und der Kinder- und Jugendstiftung Alte Seegrasspinnerei informieren – auch über den Stand der Verhandlungen zum Fortbestand des ökologischen, kulturellen und sozialen Zentrums nach Ablauf des Pachtvertrags in 2026.

Weitere Programmdetails werden rechtzeitig bekanntgegeben.