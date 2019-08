Tag der offenen Tür

„Schauen Sie uns in die Karten!“ Unter diesem Motto öffnen die beiden Fachdienste „Flurneuordnung und Landentwicklung“ sowie „Vermessung“ des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis nach gemeinsamer Unterbringung in der Präsident-Wittemann-Straße 16 ihre Türen. Am Sonntag, den 1. September stellen die beiden Ämter von 11 bis 17 Uhr nicht nur die „neuen“ Räumlichkeiten vor, sondern gewähren auch Einblick in ihre Arbeit und Tätigkeitsfelder. Zudem wird über die Berufsausbildung und –chancen in der Geodäsie informiert. Am Dienstgebäude wird ein Referenzpunkt freigegeben, mit dem die Positionsangaben von Smartphones und Navigationsgeräten überprüft werden können.