Das Aktionsbündnis „Tag der Regionen“ schafft jährlich seit 1999 eine deutschlandweite Plattform. Diese Plattform bietet Landwirten, Handwerkern, Vereinen, Initiativen, Verbänden, Betrieben und andern regional engagierten Menschen die Möglichkeit, ihre Angebote einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können. Kerntag ist traditionell der Erntedanktag.

In Aalen findet der „Tag der Regionen“ traditionell im Innenhof der Aalener Löwenbräu und auf der direkt angrenzenden Galgenbergstraße sowie der Hugo-Closs-Straße statt. Entstanden ist der Aalener Tag der Regionen auf Grund der Initiative der „Lokalen Agenda 21“ der Stadt Aalen im Jahr 2006. Schirmherr ist Oberbürgermeister Frederick Brütting. Der Tag der Regionen 2024 steht unter dem Motto: „Wurzeln in einer globalisierten Welt". Am Donnerstag, den 3. Oktober ab 9.30 Uhr wird der „Tag der Regionen“ mit einer ökumenischen Erntedankandacht und musikalischer Begleitung und Ansprachen eröffnet. Details zum Programm am Aalener Tag der Regionen finden Sie unter www.tag-der-regionen-aalen.de