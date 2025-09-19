Tag der Zivilcourage

Informationsmarkt zu Präventionsangeboten und ehrenamtliches Engagement

Rathaushof Ludwigsburg Wlhelmstraße, 71638 Ludwigsburg

Die Veranstaltung möchte Menschen in Ludwigsburg zu einem couragierten Handeln motivieren und Angebote zur Beteiligung präsentieren.

Sie können sich an folgenden Ständen informieren:

  • Polizeipräsidium Ludwigsburg – Referat Prävention
  • Deutsches Rotes Kreuz
  • Landeszentrale für politische Bildung – Außenstelle Ludwigsburg
  • Weißer Ring – Außenstelle Ludwigsburg
  • Sozialberatung Ludwigsburg e. V.
  • Mitmachen Ehrensache
  • Volkshochschule Ludwigsburg
  • Bundesnetzwerk Zivilcourage
  • Notinsel
  • Nachtsam

mit dabei ist der Zivilcourage Bus der LVL Jäger

