Tag der Zivilcourage

Die Veranstaltung möchte Menschen in Ludwigsburg zu einem couragierten Handeln motivieren und Angebote zur Beteiligung präsentieren.
Sie können sich an folgenden Ständen informieren:
- Polizeipräsidium Ludwigsburg – Referat Prävention
- Deutsches Rotes Kreuz
- Landeszentrale für politische Bildung – Außenstelle Ludwigsburg
- Weißer Ring – Außenstelle Ludwigsburg
- Sozialberatung Ludwigsburg e. V.
- Mitmachen Ehrensache
- Volkshochschule Ludwigsburg
- Bundesnetzwerk Zivilcourage
- Notinsel
- Nachtsam
mit dabei ist der Zivilcourage Bus der LVL Jäger
Rathaushof Ludwigsburg Wlhelmstraße, 71638 Ludwigsburg
