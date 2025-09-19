Tag der Zivilcourage

Die Veranstaltung möchte Menschen in Ludwigsburg zu einem couragierten Handeln motivieren und Angebote zur Beteiligung präsentieren.

Sie können sich an folgenden Ständen informieren:

Polizeipräsidium Ludwigsburg – Referat Prävention

Deutsches Rotes Kreuz

Landeszentrale für politische Bildung – Außenstelle Ludwigsburg

Weißer Ring – Außenstelle Ludwigsburg

Sozialberatung Ludwigsburg e. V.

Mitmachen Ehrensache

Volkshochschule Ludwigsburg

Bundesnetzwerk Zivilcourage

Notinsel

Nachtsam

mit dabei ist der Zivilcourage Bus der LVL Jäger