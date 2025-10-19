Tag des alten Handwerks

Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall

An diesem Tag sind Handwerker im Museumsgelände verteilt zu finden und führen ihre Tätigkeiten vor.

Die Vorführungen finden größtenteils unter freiem Himmel statt.

Kurzfristige Änderungen möglich!

16.03.: Vorführungen traditioneller Arbeitstechniken

18.05.: Vorführungen traditioneller Arbeitstechniken, Schnapsbrennerei und Telefonausstellung geöffnet

15.06.: Vorführungen traditioneller Arbeitstechniken, Telefonausstellung geöffnet

20.07: Mühle aus Weipertshofen in Betrieb, Telefonausstellung geöffnet

19.10.: Der "historische Photograph" ist zu Gast, Telefonausstellung geöffnet

