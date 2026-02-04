Entdecke dein duales Studium an der DHBW Mosbach!

Am Samstag, den 7. März 2026 öffnen wir von 10 bis 15 Uhr unsere Türen für den Tag des dualen Studiums 2026 am Campus Mosbach!

Tauche ein in die Welt des dualen Studiums und lerne über 100 unserer Partnerunternehmen sowie alle 34 Studienangebote der DHBW Mosbach kennen. In unserer großen Tischmesse erfährst du aus erster Hand, wie Theorie und Praxis bei uns zusammenwirken – direkt von den Unternehmen und Studiengängen selbst.

➨ Im Forum bekommst du einen kompakten Überblick über das duale Studium: Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen? Wie ist das Studium aufgebaut? Und welche Karrierechancen warten bei den Dualen Partnern auf dich?

➨ Beim Studienplatz-Speeddating hast du die Chance, dich in nur 10 Minuten persönlich bei Unternehmen vorzustellen – und genauso schnell herauszufinden, ob ihr zusammenpasst.

Ob erste Orientierung oder konkreter Studienstart: Der Tag des dualen Studiums bringt dich deinem beruflichen Weg ein gutes Stück näher.

Mehr Informationen hier: www.mosbach.dhbw.de/tdds