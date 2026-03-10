Tag des Ehrenamts 2026

Der Tag des Ehrenamts in der Leonberger Stadthalle ist ein besonderer Anlass, um das vielfältige freiwillige Engagement in unserer Stadt sichtbar zu machen und wertzuschätzen.

Ab diesem Jahr findet die Veranstaltung jährlich am 3. Oktober in der Stadthalle statt und bietet eine feste Plattform, um den Einsatz zahlreicher Bürgerinnen und Bürger zu würdigen, die sich in besonderer Weise für die Gemeinschaft eingesetzt haben, oder einsetzen.

Engagement, das unsere Stadt stärkt

Ehrenamtliches Engagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Ob in Vereinen, sozialen Einrichtungen, im kulturellen Bereich, im Sport oder in der Nachbarschaftshilfe – überall tragen engagierte Menschen dazu bei, unsere Gemeinschaft lebendig, solidarisch und zukunftsfähig zu gestalten. Der Tag des Ehrenamts stellt genau diese Leistungen in den Mittelpunkt.

Ehrung besondere Verdienste

Ein besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr erstmals die Ehrung von Personen mit herausragendem Engagement. Oberbürgermeister Tobias Degode zeichnet dabei Bürgerinnen und Bürger aus, die sich in besonderer Weise für die Gemeinschaft eingesetzt haben. Begleitet werden die Ehrungen von einem kurzweiligen musikalischen und kulturellen Rahmenprogramm.

Hinweise zum Ablauf:

17.30 Uhr: Offener Empfang im Foyer der Stadthalle

18.15 Uhr: Einlass Saal

18.30 Uhr: Beginn