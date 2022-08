Tag des Kindertheaters

Dieser besondere Tag soll auf die speziellen Rechte der Kinder und Jugendlichen auf Teilhabe an Theater aufmerksam machen und Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen in den Fokus rücken.

Mit unserer Veranstaltung am Samstag, den 24. September 2022 im Werkraumtheater möchten wir uns den Feierlichkeiten anschließen und feiern ein großes Kindertheaterfest auf unserer Bühne. Hier erleben Kinder mit ihren Familien einen großartigen Abend so wie die "Großen". Viele Szenen und Spielaktionen versprechen Spaß und Action für jeden Geschmack der jungen Besucherinnen und Besucher. Auch wichtig: Sie können aktiv beim Weltkindertagsfest mitmachen, als Sponsor, Berichterstatter oder Schirmherr/in. Sprechen Sie uns gerne an! info@werkraumtheater-walldorf.de