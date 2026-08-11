Tag des Kinderturnens in Grantschen

Erlebt die bunte Welt des Kinderturnens am Tag der offenen Turnhalle beim TV Grantschen.

Jetzt ist wieder Kinderturn-Zeit: Wir laden alle Kinder zwischen 3 und 9 Jahren zum Tag des Kinderturnens in die Wildenberghalle Grantschen am 8.11.2026 herzlich ein. Der Tag des Kinderturnens ist Teil der Bewegungsinitiative Kinder Joy of Moving des Deutschen Turner-Bundes. An diesem Tag werden durch Aktionen möglichst viele Kinder zum Mitmachen motiviert und die Tore für das Kinderturnen geöffnet. Und wir sind wieder dabei. Wir öffnen für euch von 13.00 bis 16.00 Uhr die Turnhalle. Spaß und Freude an der Bewegung sind das Motto, unter dem alle Kinder die Vielfalt des Kinderturnens kennenlernen. Kommt vorbei und probiert es aus. Kinder unter 6 Jahren müssen von einem Elternteil begleitet werden. Wir freuen uns auf euch. Euer TV Grantschen