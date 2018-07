Es ist eine lieb gewonnene Tradition in Heilbronn. Der Tag des Liebesschlosses. Seit acht Jahren wird er am Freitag, 10. August gefeiert. Mit Herzluftballons, Verlosungsaktionen, Sekt und natürlich mit vielen Verliebten, die diesen Tag zum Anlass nehmen, gemeinsam ein Schloss an die Götzenturmbrücke zu knipsen.