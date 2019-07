Tag des Liebesschlosses

Romantische Zweisamkeit wird belohnt – am 10. August am Liebespunkt Heilbronn bei der Götzenturmbrücke. Verliebte Paare, die ihre Liebe von 16 bis 18 Uhr durch Aufhängen eines Schlosses besiegeln, bekommen mit einem eigens gestalteten Piccolo einige extra Spritzer Glück mit auf den gemeinsamen Weg. Gemeinsam mit dem Heilbronner Käthchen werden die Initiatoren des Liebespunktes in Heilbronn, Ingrid und Hans A. Hey, bei dem Event vor Ort sein. Jeweils zur vollen Stunde, um 16, 17 und 18 Uhr findet eine Verlosung mit attraktiven Preisen statt. Die Veranstaltung klingt im "Hans im Glück" am Liebespunkt aus.