Tag des Liebesschlosses

Man sieht sie schon von Weitem - die Rede ist von den beliebten Vorhängeschlössern an den Brückengeländern der Heilbronner Götzenturmbrücke.

Am Samstag, den 10. August wird dort von 14 bis 17 Uhr die Liebe gefeiert. Verliebte Paare und Paare, die bereits über 50 Jahre verheiratet sind, die ihre Liebe in dieser Zeit durch das Aufhängen eines Schlosses besiegeln, erhalten eine kleine Überraschung.

Am Glücksrad können tolle Preise für Kinder und Erwachsene gewonnen werden!

Wer vorab die Vielfalt, Variation und Farbenpracht der Liebesschlösser entdecken möchte, der kann dies vor Ort an der Götzenturmbrücke oder in der liebevoll gestalteten Liebesschloss-Galerie in der Herbststraße 6 tun. Besucher erwarten dort Impressionen über die Historie aber vor allem eine Vielzahl an unterschiedlichen Schlössern. Das gewählte Schloss und ein Text für die Gravur können dann via QR Code vor Ort direkt bestellt werden.