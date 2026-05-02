Tag des Liebesschlosses

Der liebevoll gepflegte Liebespunkt mitten in der Heilbronner Innenstadt wird zur Bühne der Emotionen.

Die Veranstaltung wird begleitet von den Initiatoren des Liebespunktes und dem Heilbronner Käthchen, das mit Charme und Herzlichkeit durch den Tag führt. Für zusätzlichen Spaß sorgen gleich zwei Glücksräder mit über 1.000 Gewinnen – für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Wie zum Beispiel ein Mini-Liebesschloss aus purem Gold, ein Reisegutschein, zahlreiche Gutscheine für Handel und Gastronomie, Freifahrten mit dem Hop-On-Hop-Off-Bus, Stofftiere, Decken, Mützen und vieles mehr.

Ein Tag voller Liebe, Erinnerungen und kleiner Glücksmomente!