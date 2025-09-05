Tag des Mädchenfußballs SV Morsbach

Tag des Mädchenfußballs vom SV Morsbach am 5. September 2025 von 14-18 Uhr für Mädchen im Alter von 6 bis 17 Jahren.

Die Teilnehmerinnen erwartet ein abwechslungsreiches Programm und wer sich frühzeitig anmeldet kann sich zusätzlich ein kostenloses T-Shirt sichern!

Am 5. September 2025 dreht sich auf dem Sportplatz des SV Morsbach alles um den Mädchenfußball. Von 14 bis 18 Uhr sind alle Mädchen im Alter von 6 bis 17 Jahren herzlich eingeladen, beim Tag des Mädchenfußballs mitzumachen, egal ob Anfängerin oder bereits Fußballprofi. Der Aktionstag wird in Kooperation mit der Grundschule Kocherstetten veranstaltet und in Zusammenarbeit mit dem Württembergischen Fußballverband präsentiert.

Anmeldung und Infos: www.svmorsbach.de/tagdesmaedchenfussballs