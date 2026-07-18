Tag des Mittelalters & Kräutertage

Begib dich in die faszinierende Welt des Mittelalters!

Erlebe tapfere Ritter hautnah bei spannenden Schaukämpfen und beeindruckenden Vorführungen.

beeindruckenden Vorführungen.

Entdecke die Heil- und Küchenkräuter jener Zeit – zum Anschauen, Riechen und Schmecken.

Staune über die mittelalterliche Handwerkskunst: vom Schmied, der funkelnde Schwerter und Werkzeuge formt,

bis zum Zimmermann, der kunstvolle Holzbauten entstehen lässt.

Ein unvergessliches Abenteuer für Groß und Klein.

Sei dabei und werde ein Teil der Geschichte!