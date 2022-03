Tag des offenen Ateliers K

Die Galerie AF lädt zum Tag des offenen Ateliers in der Kapelle des Kurparks Bad Sebastiansweiler ein. Aktuelle Werke werden gezeigt und die Besucherinnen und Besucher lernen den originären Arbeitsort des Künstlers kennen, der zugleich ein Lebensort ist, an dem Skulpturen, Objekte, Bücher und vieles andere mehr eine Atmosphäre schaffen, die in keiner Galerie und in keinem Museum reproduzierbar ist.

An der Geburtsstätte der Bilder stehen ihr Material und ihre Entstehungszusammenhänge im Vordergrund und nicht zuletzt erscheinen sie in jenem Licht, in dem Andreas Felger sie geschaffen hat – die hohen Fenster der Kapelle bieten ideale Wahrnehmungsbedingungen.

Zur Einstimmung oder zum Ausklang laden die Skulpturen Felgers im umliegenden Park zu weiteren Betrachtungen ein.

Hinweis in Sachen Corona

Die Hygienevorschriften werden eingehalten. Es gilt die 2-G-Regel. Ein Besuch des Atelier K ist nur nach vorheriger Anmeldung per Telefon (07473 4410) oder EMail (galerie@af-kulturstiftung.de) möglich. Vielen Dank.

Veranstaltungsort: Atelier K - Kapelle im Park