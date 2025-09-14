Tag des offenen Denkmals® - Kostenlose Führungen

11:00 Uhr Führung durch die historische Altstadt, ab Tourist-Information, Altrathausplatz 14

11:00 Uhr Führung im Anwesen Roßbrunnengasse 10, historischer Dachstuhl, Roßbrunnengasse 10

11:00–16:00 Uhr Führungen durch dasKinderzech-Zeughaus (situativ je nach Nachfrage), Bauhofstraße 43

11:30 Uhr Führung Malerisches Dinkelsbühl – ein Bilderspaziergang,ab Haus der Geschichte

12:00 Uhr Führung Rothenburger Torturm, ab Eingang Spital (Dr. Martin-Luther-Str.);

12:00 Uhr FührungDietrich Klinge – Skulpturen in Dinkelsbühl, ab Münster St. Georg

12:00–16:00 Uhr Führungen durch das Denkmal „Elsasser Gasse 22“, ProAltstadt Dinkelsbühl e.V.

12:30 Uhr Schauspielführung ‚Von Söldnern, Henkern und anderen Spießgesellen‘, ab Tourist-Information, Altrathausplatz 14

13:00 Uhr Führung im Anwesen Roßbrunnengasse 10, historischer Dachstuhl,Roßbrunnengasse 10

13:00 Uhr Führung durch die historische Altstadt in Gebärdensprache, ab Tourist-Information, Altrathausplatz 14

13:30 Uhr Führung zu 500 Jahre Bauernkrieg: „Der Herrgott möge die Gäule schützen, … sonst reiten die reichen Herren auf den Bauern“, ab Tourist-Information, Altrathausplatz 14

14:00 Uhr Führung im Münster St. Georg, ab Hauptportal

14:00 Uhr Geschichtenspaziergang mit der Malla, ab Tourist-Information, Altrathausplatz 14

14:30 Uhr Führung durch die historische Altstadt, ab Tourist-Information, Altrathausplatz 14

14:30 Uhr Führung Rothenburger Torturm, ab Eingang Spital (Dr. Martin-Luther-Str.)

15:00 Uhr Führung im Anwesen Roßbrunnengasse 10, historischer Dachstuhl, Roßbrunnengasse 10

15:00 Uhr Führung durch den Skulpturengarten Christ, Alte Promenade 2

15:30 Uhr Führung zur Stadtmauersanierung, ab Segringer Tor

Ausreichend Parkplätze sind vor den Toren der Altstadt ausgewiesen.

Die Veranstaltungen und Führungen an diesem Tag sind kostenfrei