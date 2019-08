Tag des offenen Denkmals - Wellenfreibad Markwasen

Das Reutlinger Freibad wurde 1954/55 von Stadtbaudirektor Carl Haid nach einem Entwurf von Prof. Richard Konwiarz aus Hannover erbaut. Es ersetzte das 1854 gegründete Arbachbad, das den Anforderungen der rasch wachsenden Stadt nicht mehr genügte. Oberbürgermeister Oskar Kalbfell eröffnete das neue Freibad als weiteren Baustein des Sportparks an der Kreuzeiche am 17. Juni 1955. Die Bauten und Freiflächen sind eingefügt in eine Parklandschaft aus ineinander übergehenden Grünräumen, die auch über das Badegelände hinausgreift. Trotz baulicher Veränderungen und Zutaten erfüllen die Ursprungsbauten in ihrer Zweckmäßigkeit und zeitlosen Eleganz wie die weitläufigen Grünanlagen bis heute ihre Aufgabe. Architektonische Meisterstücke sind die kühn und leicht wirkende Konstruktion der Tribüne, auf deren Betonstufen 2.000 Zuschauer Platz finden, oder die Treppe, die in Gestalt eines filigranen Kunstwerks vom Obergeschoss der Umkleide in die Badelandschaft führt.

Teilnehmer können nach dem Rundgang das Freibad als Gast bis zur Schließzeit nutzen.