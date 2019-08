Tag des offenen Denkmals 2019 - Stadtmauerhäuser

Ab ca. 1770 wurden zwischen dem Albtor und dem Eisturm im sogenannten Zwinger der mittelalterlichen Stadtbefestigung, also im Raum zwischen der Hauptmauer und der vorgelagerten Zwingermauer, Häuser errichtet, in denen meist Handwerker lebten und arbeiteten. Mit den zweigeschossigen Häusern blieb auch ein längeres Stück der Stadtmauer erhalten. Das denkmalgeschützte Ensemble wurde seit Mitte der 1980er-Jahre durch private Bauherren restauriert. Eliana Treggiari (Jos-Weiß-Straße 21) und Karl Grüner (Jos-Weiß-Straße 25) laden zu zwei Spaziergängen entlang der Stadtmauerhäuser ein, bei denen sie in die Geschichte der Häuserzeile einführen und über ihre Sanierung berichten.