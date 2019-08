Tag des offenen Denkmals 2019 - Orschel-Hagen

Im Norden Reutlingens erstreckt sich auf ca. 80 Hektar die „Gartenstadt Orschel-Hagen“. Von 1960 bis 1970 in sieben Abschnitten erbaut, sollte sie die Wohnungsnot, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch immer allgegenwärtig war, lindern helfen. Auf den bis dahin brachliegenden Fluren „Orschel“ und „Hagen“ konnte eine komplette Neubausiedlung erschaffen werden, die sich an modernsten Bau- und Siedlungsgrundsätzen orientierte. Den Kern bildete ein Zentrum mit Einkaufsläden, Gastronomie, Ärzten, Banken, Post- und Polizeistation, an den sich südlich eine evangelische und eine katholische Kirche anschloss. Ursprünglich drei Schulen und mehrere Kindergärten runden die umfangreiche Infrastruktur ab. Großzügige Grünanlagen und insbesondere die konsequente Trennung von Fußwegen und Fahrstraßen geben dem Quartier seinen einzigartigen Charakter, das Platz für ca. 10.000 Bewohner bietet.