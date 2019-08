Tag des offenen Denkmals 2019 - Landratsamt Reutlingen, großer Sitzungssaal

Das prachtvolle Regierungsgebäude deseinstigen Schwarzwaldkreises wurde nach Plänen des Bezirksbauinspektors Friedrich Kempter von 1903 bis 1905 im Stil der Neurenaissance erbaut.

Deren Stilelemente sind an der Fassade des Gebäudes und im Großen Sitzungssaal besonders augenfällig.

Der Saal, in dem seit über 60 Jahren der Kreistag tagt, ist das Herzstück des Gebäudes. Wappendarstellungen und Wahlsprüche an den Wänden, gemaltes Ranken- und Blattwerk an der Decke, die beiden mächtigen Kachelöfen und zwei große metallene Radleuchter verleihen dem Raum ein „altdeutsches“ Gepräge. Die mächtige Balkendecke und die mit Schnitzwerk in Jugendstilmanier verzierte dunkle Holzvertäfelung, in die auch Türen und Portal einbezogen sind, geben dem Raum einen passenden Rahmen. In vielen Details bezieht sich die prachtvolle Gestaltung direkt auf den Machtbereich und den Machtanspruch der Kreisregierung.