Tag des offenen Denkmals 2022 - „Von heißen Öfen, stumpfen Nadeln und kaputten Töpfen: Den Geheimnissen der Häuser Oberamteistraße 28-34 auf der Spur“

Von den Häusern Oberamteistraße 28-34 geht eine besondere Faszination aus. Als stadtbildprägende Kulturdenkmäler wird die Geschichte der Reutlinger Bürger, ihr Leben und Arbeiten in den vergangenen Jahrhunderten in jedem Raum sichtbar. Die Bewohner haben durch die kontinuierliche Nutzung der Häuser Spuren hinterlassen, welche diese einzigartigen Kulturdenkmale zu dem gemacht haben, was sie heute sind.

Jedes Geschoss, jeder Raum, jeder Quadratzentimeter in diesen Häusern atmet seit Jahrhunderten Geschichte. Die Häuser liefern unzählige Spuren, Einblicke, Durchblicke, offenbaren Brüche und Schäden, die von der abwechslungsreichen Geschichte der Häuser und ihrer Bewohner erzählen.

Selten werden historische Gebäude in dieser Art und Weise unter die Lupe genommen, geradezu seziert, wie in diesem Restaurations- und Ausstellungsprojekt. Ein interdisziplinäres Forscherteam ist einigen Rätseln auf der Spur. Das ein oder andere Geheimnis werden wir am Tag des offenen Denkmals 2022 lüften.

Dauer ca. 40 Minuten

Max. 40 Personen.