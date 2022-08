Tag des offenen Denkmals 2022 - Stadtmauer, Tore und Türme

Zu den sichtbaren Zeugen von Reutlingens großer Vergangenheit als Freie Reichsstadt zählen die heute noch präsenten Tore und Türme sowie die verbliebenen Reste der Stadtmauer. Mit 2.500 Metern Länge und einer Höhe von bis zu acht Metern war es zu seiner Zeit das größte Bauwerk der Stadt. Im Mittelalter legten sich die Türme wie in einer Perlenschnur, fest eingebettet in die Stadtmauer, um die damalige kleine Stadt. Die Stadtmauer, die mittelalterlichen Tore und Türme boten den Einwohnern Schutz und Sicherheit, waren zugleich aber auch Ausdruck des Stolzes der Bürger der Reichsstadt. Im Zusammenhang mit der Vergrößerung der Stadt im 19. Jahrhundert wurden nach und nach die Stadtmauer sowie die Tore und Türme niedergelegt. Nach dem Stadtbrand 1726 fanden die Steine beim Wiederaufbau der Gebäude als wertvolles Baumaterial eine neue Verwendung. Von ursprünglich über 30 Türmen und Stadttoren in der ehemaligen Reutlinger Stadtmauer sind noch fünf verblieben. Der Rundgang führt vom Tübinger Tor, entlang des heute aufgefüllten Stadtgrabens, zum Eisturm, vorbei an den Stadtmauerhäusern, zum Kessel- und Zwingerturm, zum Zwinger (mit Besichtigung) bis hin zum Gartentor.

Dauer ca. 1,5 Stunden