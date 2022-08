Tag des offenen Denkmals 2022 - Vom Weinkeller zum sicheren Schutzkeller für Reutlinger Bürger im Krieg

Ein Rundgang mit Stadtführerin Elke Stenneken durch eines der größten, privaten Kellergewölbe in Reutlingen. In einem denkmalgeschützten Stadthaus in der Aulberstraße wurde der ehemalige Weinkeller während des Krieges zum Luftschutzkeller umfunktioniert. Zudem waren eine Küferwerkstätte, Waschküche, Gemüsekeller und diverse Wirtschaftsräume vorhanden. Der Keller ist erfüllt von geschichtlichen Zeugnissen seiner Zeit und bietet eine einmalige Gelegenheit, in frühere Lebenswelten Reutlinger Bürger einzutauchen.

Dauer ca. 1 Stunde

Bitte entsprechend kleiden, da das Kellergewölbe sehr kühl ist.

Max. 20 Personen

Treffpunkt: 13 Uhr am Marktplatz Reutlingen vor der Tourist Information