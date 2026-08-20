Tag des offenen Denkmals: Architekturführung

Vor 70 Jahren wurde einer der bedeutendsten Konzertbauten der Nachkriegszeit eröffnet. Innenarchitekt BDIA Prof. Dipl.-Ing. Rudolf Schricker, der an der Sanierung des denkmalgeschützten Bereichs maßgeblich beteiligt war, gibt persönliche Einblicke als Macher und Zeitzeuge.

Die drei außergewöhnlichen Säle sind zu einem vielgestalteten Gebäudeensemble verbunden. Das Gesamtkunstwerk zeichnet sich durch die Architektur, beste Akustik, zeitgenössische Kunst und den Materialien-Mix aus.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine vorherige Anmeldung über info(at)liederhalle.de von Nöten.

Erleben Sie außerdem weitere Highlights im Rahmen des Jubiläumsprogramms “70 Jahre Liederhalle”:

- Präsentation eines historischen Mercedes-Benz aus dem Jahr 1956

- Gastronomische Angebote auf den Plätzen vor der Liederhalle

- Gelegenheit, weitere ausgestellte Oldtimer aus nächster Nähe zu erleben und den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.