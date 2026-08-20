Tag des offenen Denkmals: Ausstellung Lampenfieber

Seit 1956 steht die Liederhalle für Kultur, Klang, Inspiration und Begegnung. Die Jubiläumsausstellung erzählt ihre Geschichte anhand historischer Fotografien, Filmaufnahmen und ausgewählter Exponate. Im Mittelpunkt stehen die besondere Architektur, die herausragende Akustik sowie die Visionen und Menschen, die dieses Stuttgarter Gesamtkunstwerk möglich gemacht und geprägt haben.

Erleben Sie außerdem weitere Highlights im Rahmen des Jubiläumsprogramms “70 Jahre Liederhalle”:

- Präsentation eines historischen Mercedes-Benz aus dem Jahr 1956

- Gastronomische Angebote auf den Plätzen vor der Liederhalle

- Gelegenheit, weitere ausgestellte Oldtimer aus nächster Nähe zu erleben und den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.