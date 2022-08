Tag des offenen Denkmals - Historische Narben an der Stadtkirche

Denkmale verraten viel über ihre Bewohner und Erbauer.

Historische Ergänzungen und Weiterentwicklungen haben oft Narben in der Bausubstanz hinterlassen, die beim genaueren Hinsehen erkennbar sind. Welche Spuren hat menschliches Handeln über Jahrhunderte hinweg an der Stadtkirche hinterlassen? Die aktuelle Chordachstuhlsanierung zeigt: manchmal kann das Denkmal selbst dabei zum Opfer werden. Welche „Taten“ wurden im und am Bau verübt? Herzliche Einladung, sich auf Spurensuche zu begeben und Geschichte und Geschichten am Denkmal zu ermitteln.

Verantwortlich: Stadtkirchenpfarrerin Dorothee Eisrich