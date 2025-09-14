Tag des offenen Denkmals: Führung durch die Liederhalle

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

1956 wurde die Liederhalle in Stuttgart eröffnet. Die drei unterschiedlichen Säle ergeben ein Gesamtkunstwerk, das sich durch die Besonderheit seiner Architektur, Akustik, Kunst und die verschiedenen Materialien auszeichnet. Manches erschließt sich erst bei genauerer Betrachtung der Details. Auch wenn Sie die Liederhalle schon kennen, werden Sie erstaunt sein, was es noch zu entdecken gibt!

Dauer: 60 Minuten

Anmeldung erforderlich: Für die Führung ist eine Anmeldung erforderlich, da die Teilnehmer-/innenzahl begrenzt ist. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung. Eine Teilnahme ohne Anmeldebestätigung ist nicht möglich. Anmeldung bis 12.09.2025 per E-Mail: info@liederhalle.de

