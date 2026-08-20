Tag des offenen Denkmals: Führung Geschichte und Betrieb der Liederhalle

1956 wurde die Liederhalle Stuttgart eröffnet. Ihre drei unterschiedlichen Säle bilden ein einzigartiges Gesamtkunstwerk, in dem Architektur, Akustik, Kunst und außergewöhnliche Materialien auf besondere Weise zusammenspielen. Entdecken Sie die Geschichte der „alten Liederhalle“, ihre architektonischen Besonderheiten und erfahren Sie, wie das denkmalgeschützte Haus heute mit Leben gefüllt wird.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine vorherige Anmeldung über info(at)liederhalle.de von Nöten.

Erleben Sie außerdem weitere Highlights im Rahmen des Jubiläumsprogramms “70 Jahre Liederhalle”:

- Präsentation eines historischen Mercedes-Benz aus dem Jahr 1956

- Gastronomische Angebote auf den Plätzen vor der Liederhalle

- Gelegenheit, weitere ausgestellte Oldtimer aus nächster Nähe zu erleben und den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.