Tag des offenen Denkmals: Führung hinter die Kulissen der Liederhalle

Sie kennen bereits die Säle und Foyers der Liederhalle? Dann laden wir Sie hiermit zu einer Führung hinter die Kulissen ein. Wir werfen einen Blick in die Künstler-/innengarderoben, die technischen Bereiche und besichtigen Keller- und Lagerräume.

Dauer: 45 Minuten

Anmeldung erforderlich: Für die Führung ist eine Anmeldung erforderlich, da die Teilnehmer-/innenzahl begrenzt ist. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung. Eine Teilnahme ohne Anmeldebestätigung ist nicht möglich. Anmeldung bis 12.09.2025 per E-Mail: info@liederhalle.de

Die Führungen sind nicht barrierefrei!