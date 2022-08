Tag des offenen Denkmals - Klostermuseum

Das Gebäude des Klostermuseums wurde bereits in romanischer Zeit an die Nordseite der Aureliuskirche angebaut und ist ebenfalls ein wichtiges Zeitzeugnis der Klostergeschichte.

Die Ausstellung mit zahlreichen Text- und Bildtafeln sowie Fundgegenständen ermöglicht einen guten Einblick in die über 1.100 Jahre zurückreichende Hirsauer Klosterkultur und das Leben der Mönche.

Ausstellung „Schwarz.Wald.Bunt.“

Die in der Ausstellung vereinten Werke, die in dieser Zusammenstellung noch nicht zu sehen waren, zeigen eine thematische Bandbreite und geben überraschende Einblicke in Reflexionen und Interpretationen der Künstlerinnen und Künstler, die auf spielerische Weise eine Vielzahl von materialistischen Synonymen des Schwarzwaldes, wie etwa den markanten Gutacher Bollenhut, die berühmte Schwarzwälder Kuckucksuhr, den immergrünen Tannenwald oder das im Badnerlied vielbesungene Schwarzwaldmädel, aufgreifen.