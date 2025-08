Tag des offenen Denkmals: Lebendiges Museum

Tag des offenen Denkmals mit dem Motto: Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?

Taucht ein in die Vergangenheit!

Beim „Lebendigen Museum“ begebt ihr euch auf eine faszinierende Zeitreise durch mehr als 2.000 Jahre Geschichte. Historische Darstellerinnen und Darsteller lassen vergangene Epochen lebendig werden – mit Kleidung, Handwerk, Alltagsleben und originalgetreuer Ausrüstung.

Ein keltischer Salzsieder zeigt, wie schon in vorchristlicher Zeit im Haller Raum Salz gewonnen wurde. Römische Auxiliarsoldaten der Gruppe Numerus Brittonum geben spannende Einblicke in das Leben am Limes. Alamannische Handwerkerinnen und Handwerker führen alte Handwerkstechnik vor. Außerdem wird der Wandel von Waffen und Rüstungen im Verlauf des Mittelalters anschaulich dargestellt.

Die Zeit der Reichsstadt Schwäbisch Hall wird ebenfalls greifbar: Bürgerfrauen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts berichten vom Alltagsleben. Und auch die jüngere Geschichte kommt nicht zu kurz – mit Darstellungen aus der Nachkriegszeit der späten 1940er Jahre.

Freut euch außerdem auf ein vielseitiges Begleitprogramm:

Historische Modenschau

Musik und Tänze aus verschiedenen Epochen – zum Mitmachen

Exerzieren mit römischen Soldaten

Museumspädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche

Mittelalterlicher Tretkran zum Ausprobieren

Die historischen Darstellerinnen und Darsteller beleben das gesamte Museum. Der Eintritt ist frei.