Tag des offenen Denkmals: Technikführung

Entdecken Sie die technische Seite der Liederhalle! Bei dieser Führung erfahren Sie, welche Veranstaltungstechnik für den Betrieb eines modernen Kultur- und Kongresszentrums erforderlich ist. Von der Bühne über Licht und Ton bis zur technischen Infrastruktur: Lernen Sie das Zusammenspiel verschiedener Gewerke kennen und erfahren Sie, wie moderne Technik Veranstaltungen in der Liederhalle möglich macht.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine vorherige Anmeldung über info(at)liederhalle.de von Nöten.

Erleben Sie außerdem weitere Highlights im Rahmen des Jubiläumsprogramms “70 Jahre Liederhalle”:

- Präsentation eines historischen Mercedes-Benz aus dem Jahr 1956

- Gastronomische Angebote auf den Plätzen vor der Liederhalle

- Gelegenheit, weitere ausgestellte Oldtimer aus nächster Nähe zu erleben und den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.