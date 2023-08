Bereits zum 30. Mal wird in diesem Jahr der Tag des Offenen Denkmalsbundesweit gefeiert. Rund 6.000 Denkmäler in rund 2000 Städten und Gemeinden öffnen jedes Jahr ihre Pforten anlässlich des Denkmaltages.

Bei der Bevölkerung erfreut sich der Tag des offenen Denkmals großer Beliebtheit: jedes Jahr begeistert das Programm mehrere Millionen Denkmalfreunde. Die Grundidee des Tag des Offenen Denkmals ist es, einmal im Jahr historische Orte zu öffnen, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. In Feuchtwangen bieten wir deshalb eine Besichtigung der Stiftskirche an. DieKirche selbst ist zwar täglich geöffnet, allerdings kann im Rahmen einerFührung um 15 Uhr auch der Südturm der Stiftskirche besichtigt werden, der normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen ist.Die Stiftskirche ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Der Ursprung der ehe-maligen Klosterkirche liegt, wie bei so vielen Orten, im Dunkel der Ge-schichte. Manches deutet auf eine Gründung im letzten Drittel des 8. Jahrhunderts hin. Vor 1.200 Jahren wurde das Benediktinerkloster „Fiuhctin-wanc“ zum ersten Mal in einem historischen Dokument, der „Notitia deservitio monasteriorum“, in den Jahren 817/819 erwähnt. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wird das Benediktinerkloster in ein Augustinerchorherrenstift umgewandelt. Ungefähr 1483 fertigt Michael Wohlgemuth aus Nürnberg, der Lehrer Albrecht Dürers, den spätgotischen Marienaltar. Noch heute einer der wichtigsten Schätze der Kirche. Nachdem sich in Feuchtwangen schon früh die Lehre Martin Luthers durch setzte, erlosch das Stift Mitte des 16. Jahrhunderts und wurde vom Landesherrn, demAnsbacher Markgrafen, eingezogen. Erst seit 1623 ist die Stiftskirche permarkgräflichen Erlass die Gemeindekirche der Stadt Feuchtwangen. Bis dahin hatte diese Funktion die benachbarte Johanniskirche inne.