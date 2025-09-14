Am Sonntag, 14. September 2025, von 11 bis 14 Uhr öffnet das Weygang-Museum für Besucherinnen und Besucher anlässlich des Tags des offenen Denkmals.

Das diesjährige Motto „WERT-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?" dient als klares Bekenntnis für die gesamtgesellschaftliche Relevanz von Denkmalen und Denkmalpflege.

Kommen Sie vorbei und nutzen Sie die Möglichkeit, das Museum selbstständig zu erkunden und neben der abwechslungsreichen Sammlung von Zinn über Fayence und Zeugnissen der Wohnkultur aus Hohenlohe-Franken auch die denkmalgeschützte Karlsvorstadt kennenzulernen.

Für diese Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Angebote in Öhringen finden Sie auf der Webseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz: Programm | Tag des offenen Denkmals®