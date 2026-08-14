Tag des offenen Denkmals

Führung am Welterbe Obergermanisch-Rätischer Limes rund um das Kastell Dambach mit Vicus, Arena und Pfahlrost. Römisches Brot und Morentum.
Treffpunkt 14.00 Uhr, festes Schuhwerk erforderlich
Info
Arberg Arberg
Freizeit & Erholung
Parkplatz Hammerschmiede/Kreutweiher
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Führung am Welterbe Obergermanisch-Rätischer Limes rund um das Kastell Dambach mit Vicus, Arena und Pfahlrost. Römisches Brot und Morentum.
Treffpunkt 14.00 Uhr, festes Schuhwerk erforderlich
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