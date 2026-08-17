Tag des offenen Denkmals

Das von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ausgegebene Motto „NetzWERKE: Denkmale & Infrastruktur“ legt dieses Jahr einen Fokus auf Denkmäler und historische Bauwerke der Infrastruktur.
Das Weygang-Museum befindet sich im denkmalgeschützten Areal der Karlsvorstadt, welche als großangelegtes stadtplanerisches Projekt zu Repräsentationszwecken von 1780 – 1810 umgesetzt wurde.
Eine Architekturführung durch die Karlsvorstadt wird um 15:00 Uhr angeboten. Treffpunkt ist das Weygang-Museum.
Da die Plätze bei den Führungen begrenzt sind, bitten wir um vorherige Anmeldung an: weygang.museum@oehringen.de
Die Teilnahme ist kostenlos.
Spenden sind immer willkommen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.