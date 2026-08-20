Infrastruktur Wildbad: Pferdestallungen, Wasser, Strom & Wege

Diesjähriges Motto: "Netzwerke: Denkmale & Infrastruktur"

Wie funktionierte eigentlich ein großes Kurhaus vor mehr als 120 Jahren? Woher kamen Strom, Wasser, Lebensmittel und Brennstoffe?

Unter dem diesjährigen Motto des Tags des offenen Denkmals lädt das Wildbad zu einer besonderen Entdeckungsreise in die verborgenen Netzwerke eines historischen Hauses ein.

In einer kurzen Einführung zeigt Hotelleiter Stephan Michels, welche Infrastruktur hinter dem Betrieb des Wildbads stand und bis heute steht. Themen sind unter anderem die historische Stromversorgung über die Turbine, geplante Pferdestallungen am Essigkrug, sowie die vielfältigen Verbindungen zu Mühlen, Bauernhöfen und regionalen Lieferanten, ohne die ein Haus dieser Größe Anfang des 20. Jahrhunderts nicht hätte existieren können.

Im Anschluss führt ein Rundgang durch den denkmalgeschützten Park. Dabei geht es um die Entwicklung des Geländes, historische Wegeführungen und Sichtachsen sowie um die Bedeutung des Wildbads als Ausflugs- und Erholungsort für Generationen von Gästen.

Entdecken Sie das Wildbad als Teil eines historischen Netzwerks aus Technik, Landschaft und menschlichen Beziehungen - damals wie heute.

Freuen Sie sich auf spannende Einblicke in Geschichte, Technik und Landschaft - und entdecken Sie das Wildbad einmal aus einer ganz neuen Perspektive.