Eine öffentliche Architekturführung findet unter dem Titel „Tag des offenen Denkmals“ am 9. Septemberum 15.00 Uhr in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall statt. Gemeinsam begeben Sie sich auf Entdeckungstour durch die Gemäuer der Johanniterkirche und schauen auf architektonische Details, die Sie mehr erfahren lassen über die Geschichte der besonderen Kirche.

Um Anmeldung unter johanniterkirche@wuerth.com wird gebeten.