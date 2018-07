Zum Tag des offenen Denkmals hat die Ölmühle Jäger für Besucher geöffnet, die sich für die damalige Kunst der Ölherstellung interessieren.

Durch die Dauerausstellung der Ölmühle Jäger finden an diesem Tag ca. alle 45 Minuten Führungen statt. Die vollständig erhaltene und betriebsfähige Anlage von 1906 war der erste Betrieb in Marbach, der mit elektrischem Strom betrieben wurde. Nach ihrer Restaurierung Anfang der 1990er Jahre stellt sie in ihrem heutigen Zustand eine Rarität dar.

Neben den Führungen wird es voraussichtlich auch verschiedene Attraktionen geben, wie zum Beispiel Öl schlagen bzw. pressen, Verkauf von Ölen usw.

Der Eintritt ist an diesem Tag frei.