Tag des offenen Denkmals

Seit März dieses Jahres steht das 1970–1972 errichtete Deutsche Literaturarchiv auf der Schillerhöhe unter Denkmalschutz.

Die große Frankfurter Ausstellung „SOS Brutalismus – Rettet die Betonmonster!“ hat das Bauen mit roh belassenem Beton wieder in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Über Marbachs „Archiv-Burg“ diskutieren deren Mit-Architekt Wolfgang Lauber, Andreas Dubslaff vom Landesamt für Denkmalpflege in Stuttgart und Oliver Elser, Kurator am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt a.M. Im Anschluss werden Führungen angeboten.