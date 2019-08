Sie wollten schon immer einen Blick in das historische Gebäude des Kunstdruck CentralTheaters werfen? Am Tag des offenen Denkmals ist das Kunstdruck CentralTheater von 10 – 16 Uhr für Sie geöffnet. Erfahren Sie die lebendige Geschichte des Gebäudes bei der interaktiven Führung und erfrischen Sie sich an der Kunstdruck Bar. Das Programm ist kostenlos.

11.30h interaktive Führung

14.30h interaktive Führung